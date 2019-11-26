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رقم الخبر: 269241 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 15:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تصدير 17 نوعا من الادوية الايرانية الى روسيا

تصدير 17 نوعا من الادوية الايرانية الى روسيا

اعلن مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الايرانية "محسن اسدي لاري" عن تصدير 17 نوعا من الادوية الايرانية المصنعة باحدث التقنيات الى روسيا.
وقال لاري اليوم الثلاثاء لمراسل وكالة ارنا ان ايران وروسيا تربطهما علاقات تعاون في المجالات الصحية وان الملتقى الذي عقد الاسبوع الماضي في موسكو يأتي في هذا الاطار مبينا الاتفاق على تصدير 17 نوع من الادوية الايرانية المصنعة بتقنيات عالية الى روسيا.
واشار الى التعاون مع روسيا في المجالات الصحية والعلاجية وقال منذ اكثر من خمسة سنوات هناك تعاون ثنائي في هذا المجالات حيث تم تصدير الكثير من الادوية الايرانية الى الاسواق الروسية الذي يبلغ حجمه 20 مليار دولار سنويا ، مؤكدا جدية وعزم الحكومة الايرانية للدخول الى اسواق الدول الجارة ومنها روسيا.
واضاف لاري انه من مجالات التعاون الصحية الاخرى مع روسيا هو قيام شركة دواء ايرانية بإنشاء معمل لمنتجاتها في مدينة سان بطرس بورغ الروسية .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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