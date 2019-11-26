أحرز المتألق يانيس أنتيتوكومبو 50 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة كما مرر 6 كرات حاسمة ليقود ميلووكي باكس للفوز 122-118 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الإثنين.

وأضاف ويسلي ماثيوز 19 نقطة وسجل إيريك بليدسو 13 نقطة ليحقق باكس فوزه 13 في 14 مباراة ويثأر لهزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة، وسجل بويان بوجدانوفيتش 24 نقطة ودونوفان ميتشل 20 نقطة لجاز.

وتعافى يوتا من التأخر بفارق عشر نقاط في الربع الأخير وقلص النتيجة إلى 120-118 بعد رمية من ميتشل قبل 43.8 ثانية من النهاية.

وحصل جاز على فرصة لإدراك التعادل لكن بروك لوبيز منع رمية أخرى قريبة من ميتشل قبل 4.4 ثانية من النهاية ثم سجل بات كونوتون رميتين حرتين ليحقق باكس الانتصار بصعوبة.

وجاء التألق الواضح من أنتيتوكومبو خلال الربع الثالث بالتحديد حيث نجح خلاله في تسجيل 18 نقطة والاستحواذ على خمس مرات مرتدة وتمرير خمس كرات حاسمة ما جعل باكس يسجل 42 نقطة خلال هذا الربع.