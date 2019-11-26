قائمة الأندية المشاركة في مونديال قطر وجدول المباريات أكمل نادي الهلال السعودي عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 الأحد، على حساب نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.