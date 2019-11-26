مساعد وزير الخارجية الايراني يستقبل وزير الخدمات العامة والاسكان السوري إلتقى وزير الخدمات العامة والاسكان السوري سهيل محمد عبد اللطيف الذي يزور طهران بدعوة من وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني بهدف تأسيس لجنة تنفيذية في قطاع الاسكان والتنمية الحضرية، يوم الإثنين، مع مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا انصاري.