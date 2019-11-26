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رقم الخبر: 269238 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الخارجية الايراني يستقبل وزير الخدمات العامة والاسكان السوري

مساعد وزير الخارجية الايراني يستقبل وزير الخدمات العامة والاسكان السوري

إلتقى وزير الخدمات العامة والاسكان السوري سهيل محمد عبد اللطيف الذي يزور طهران بدعوة من وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني بهدف تأسيس لجنة تنفيذية في قطاع الاسكان والتنمية الحضرية، يوم الإثنين، مع مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا انصاري.

وتباحث انصاري ومحمد عبد اللطيف تنمية التعاون بين الشركات الايرانية والسورية في قطاع البناء والاعمار.

كما تناولت المحادثات بين الجانبين الايراني والسوري التعاون المشترك بين شركات البلدين في قطاع البناء وتنفيذ مشاريع الاسكان ومد الطرق وتنمية البنى التحتية في هذا القطاع وكذلك بذل الجهود الرامية لتحفيز رجال الاعمال في القطاع الخاص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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