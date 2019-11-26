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رقم الخبر: 269236 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 13:16 الاقسام: منوعات  
امرأة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لسبب غريب!!

امرأة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لسبب غريب!!

تداولت مواقع الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخرا قصة غريبة عن امرأة أمريكية احتفظت بجثة زوجها لعام تقريبا في ثلاجة المنزل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن باربرا واترز، البالغة من العمر 67 عاما والتي تقطن في ولاية ميسوري الأمريكية قد تتعرض لعقوبة السجن لمدة 4 سنوات بعد أن وجهت إليها شرطة الولاية تهمة عدم التخلي عن جثة زوجها المتوفي.

وذكرت بعض مواقع الإعلام الغربية، أن الشرطة علمت بالحادثة في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بعد تلقيها بلاغا من أحد الشهود قال فيه إن المرأة تحتفظ في ثلاجة المنزل بجثة زوجها المتوفي منذ ديسمبر 2018.

وقالت باربرا (إنها احتفظت بجثة زوجها كل تلك المدة خشية أن يقوم الأطباء بتشريحها وفحص دماغه من أجل دراسة حالته، كونه كان مصابا بداء لو غريغ العصبي قبل وفاته).

وأشارت الشرطة إلى أن الخبراء عاينوا الجثة، ولم يجدوا أي علامات تدل على وجود حادث، وأن وفاته كانت طبيعية

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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