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رقم الخبر: 269230 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: عربيات  
مضاوي الرشيد تكشف عن تهديدات النظام السعودي لها

مضاوي الرشيد تكشف عن تهديدات النظام السعودي لها

حذرت الأكاديمية والناشطة السعودية المعارضة "مضاوي الرشيد"، الحسابات المرتبطة بالنظام السعودي التي ترسل إليها تهديدات من أنها ستلجأ لـ"تويتر" لمواجهة التهديدات التي تتلقاها منهم.

وقالت "مضاوي"، في تغريدة لها على "تويتر"، إنها سترسل كل تغريدة تهددها لإدارة "تويتر"، وستقدمها كدليل لإثارة الرعب.

وأضافت: "إلى كل من يهددني بالعقاب على تويتر، سأرسل التغريدة لتويتر، وستكون مسجلة كدليل على استعماله من قبل أزلام النظام؛ لإثارة الرعب والتمهيد للعنف ضدي".

وتعتبر "مضاوي" أحد المعارضين السعوديين المعروفين بالخارج، حيث دأبت على توجيه نقد لاذع لسياسات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، كان آخرها عندما علقت على حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت عددا من المدونين والصحفيين، بينهم نساء.

وقالت "مضاوي" إن "شعب الجزيرة صار لقمة سائغة يفترسها النظام السعودي، وخيرة الشابات والشباب يرمون في السجون، متى يقول الشعب نريد تحرير السجون؟"

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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