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رقم الخبر: 269229 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 12:42 الاقسام: منوعات  
مجهولون ينظمون عملية معقدة لسرقة 20 طناً من الشوكولاته

مجهولون ينظمون عملية معقدة لسرقة 20 طناً من الشوكولاته

نظم مجهولون عملية معقدة لسرقة 20 طنا من الشوكولاته بقيمة 50 ألف يورو. ووجدت الشرطة أن سائقا مجهولًا قدم مستندات مزيفة لاستلام الشوكولاتة. وكان يخطط المصنع لنقل مجموعة من الشوكولاتة من النمسا إلى بلجيكا.

اتصلت إدارة الشركة بشركة النقل المحلية. وعرضت شركة النقل عقدا على الهنغاريين بالشحن عن طريق شركة شحن من تشيكية، بحسب الصحيفة الألمانية Frankfurter Allgemeine.

في اليوم المحدد، وصلت إلى المصنع شاحنة ذات أرقام تشيكية، والتي لم تثر أي شكوك لدى الموظفين. تم تحميل الشوكلاتة. ومع ذلك، فإن السيارة مع الشوكولاتة لم تصل إلى بلجيكا.

وجدت الشرطة أن سائق الشاحنة التشيكية المجهول قد قدم مستندات استلام للشوكولاتة مزيفة. علاوة على ذلك، فإن أرقام السيارة لا تتطابق مع الأوراق، وكانت الأرقام المعلقة مسروقة. والتحقيق في سرقة الشوكولاتة مستمر

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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