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رقم الخبر: 269228 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 12:40 الاقسام: ثقافة وفن  
تسجيل خمس قطع أثرية منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

تسجيل خمس قطع أثرية منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

أعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة بوشهر (جنوبي ايران)، عن تسجيل 5 قطع اثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية في محافظة بوشهر.

وافادت وكالة مهر للانباء ان محمدحسین ارسطوزاده قال لمراسل وكالة مهر للأنباء، ان هذه الآثار تشتمل على لوحات حجرية تابعة لقصر بردك سياه، وعمود اخميني الاثري، والتمثال اله البان (اله المراعي) و منحوتة قصر بردك سياه.

واوضح ارسطو زاده ان لجنة تسجيل الآثار بعد دراسة هذه الاثار قررت تسجيلهم ضمن المعالم الوطنية قائلا ان محافظة بوشهر لديها ثقافة عريقة وتم بذل جهود واسعة لتسجيل آثار والتراث التاریخي لهذه المحافظة.

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر للأنباء
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