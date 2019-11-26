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رقم الخبر: 269226 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 12:44 الاقسام: منوعات  
قط سمين معجب بروائح الأحذية

قط سمين معجب بروائح الأحذية

اكتسب قط ياباني عمره سبع سنوات ملقب بـ(غوبي) شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل حبه لأحذية أصحابه.

وأنشأت صاحبة الحيوان الأليف، صفحة (إنستغرام) خاصة بالقط، الذي جذب آلاف المستخدمين بسبب محبته لاستنشاق حذاء أصحابه.

كما أُعجبت قناة يابانية بالقط الأحمر وخصصت فيديو كامل مكون من مجموعة فيديوهات القط السمين.

وعلق الكثير من المستخدمين على مواء القط اللطيف كما كتب بعضهم في عيد ميلاد القط في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني: عيد ميلاد سعيد غوبي أنت قط رائع ورؤية صورك تبعث السعادة إلى حياتي، آمل أن تكون أنت ووالدتك (صاحبتك) أصحاء وسعداء كل يوم، شكرا لمشاركتكم هذا القط مع العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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