وأنشأت صاحبة الحيوان الأليف، صفحة (إنستغرام) خاصة بالقط، الذي جذب آلاف المستخدمين بسبب محبته لاستنشاق حذاء أصحابه.

كما أُعجبت قناة يابانية بالقط الأحمر وخصصت فيديو كامل مكون من مجموعة فيديوهات القط السمين.

وعلق الكثير من المستخدمين على مواء القط اللطيف كما كتب بعضهم في عيد ميلاد القط في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني: عيد ميلاد سعيد غوبي أنت قط رائع ورؤية صورك تبعث السعادة إلى حياتي، آمل أن تكون أنت ووالدتك (صاحبتك) أصحاء وسعداء كل يوم، شكرا لمشاركتكم هذا القط مع العالم.