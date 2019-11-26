تطرح الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء، انواع الوقود للبيع والتصدير للخارج عبر بورصة الطاقة المحلية.

ويشمل الطرح كميات من "بنزين اوكتان 87 و91و95"، وبنزين الطائرات والديزل، وذلك في السوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية، المخصصة لتصدير السلع للخارج أو عرض منتجات الشركات الاجنبية.

وكانت تعاملات أمس الاثنين، قد شملت مبيعات بغرض التصدير، كميات من النفط الابيض (الكيروسين).