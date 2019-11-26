اكد قائد فيلق "بيت المقدس" التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان العميد صادق حسيني بان القوات المسلحة ستوجه ضربة قاصمة لمن يحاول الاعتداء على ايران.

وقال العميد حسيني في كلمته امام حشد كبير من التعبويين في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران اليوم الثلاثاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد اليوم واحدة من اقوى الدول بالمنطقة ولو ارادت اي قوة او جيش الاعتداء على ايران سيتلقى ضربة قاصمة من شعبنا وقواتنا المسلحة.

وحول احداث الشغب الاخيرة في بعض مدن البلاد والتي اندلعت بذريعة زيادة اسعار البنزين قال، انه خلال المؤامرة الاخيرة فصل الشعب صفوفه عن مثيري الشغب سريعا وسجل هزيمة اخرى للاستكبار العالمي واعداء الثورة.

واضاف، اننا لا ننكر وجود مشاكل في المجتمع لكننا الى جانب توفير الامن المستديم سنعمل ايضا على توفير الراحة والرخاء للمواطنين.

وفي جانب اخر من حديثه صرح بان هنالك اكثر من 450 الف عضو في التعبئة بمحافظة كردستان في اطار 88 كتيبة وهي على اتم الجهوزية والاستعداد للدفاع عن المحافظة والثورة.

واشار الى الدور المحوري للتعبئة في مجال البناء والاعمار والمجالات الثقافية والاجتماعية واعتبرها قوة للجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى خدمات الحرس الثوري والتعبئة في المحافظة ومنها تنفيذ اكثر من 7 الاف مشروع تنموي في سياق معالجة الحرمان.