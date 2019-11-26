فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ايران

📌 قائد الحرس الثوري: التجمع الجماهيري رصاصة رحمة على محاولات أميركا

📌 الخارجية الايرانية: ثلاث دول رحبت ايجابياً بمبادرة (هرمز للسلام)

جمهوري اسلامي

📌 تجمع جماهيري حاشد لأهالي طهران دعماً لأمن البلاد

📌 آية الله جوادي آملي: مهمة الشرطة الأولى هي الحيلولة دون حصول أعمال شغب

📌 وزير خارجية لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

📌 استمرار الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية العراقية

📌 تواصل جرائم السعودية الحربية ضد المدنيين في اليمن

آرمان ملي

📌 اردوغان يلتقي أمير قطر في الدوحة

كيهان

📌 حلم أميركا يتحول الى كابوس مزعج

📌 العراق يقول "لا" كبيرة لطلب مبعوث ترامب ضد ايران

📌 كوريا الشمالية تجري مناورات عسكرية عند حدود كوريا الجنوبية برعاية كيم جونغ أون

📌 تظاهرات اللبنانيين دعماً لحزب الله.. وإحراق العلمين الاميركي والاسرائيلي

دنياي اقتصاد

📌 مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية يدعو الدول صاحبة الأسلحة النووية الى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي

آفتاب يزد

📌 التأكيد على ضرورة صون وحدة الصف والتلاحم خلال التجمع الحاشد لأهالي طهران

شرق

📌 خروح إصلاحي آخر من الحكومة.. روحاني يقبل إستقالة حجتي وزير الزراعة