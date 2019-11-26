|رقم الخبر: 269220
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019
|الوقت: 12:38
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ايران
📌 قائد الحرس الثوري: التجمع الجماهيري رصاصة رحمة على محاولات أميركا
📌 الخارجية الايرانية: ثلاث دول رحبت ايجابياً بمبادرة (هرمز للسلام)
جمهوري اسلامي
📌 تجمع جماهيري حاشد لأهالي طهران دعماً لأمن البلاد
📌 آية الله جوادي آملي: مهمة الشرطة الأولى هي الحيلولة دون حصول أعمال شغب
📌 وزير خارجية لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين
📌 استمرار الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية العراقية
📌 تواصل جرائم السعودية الحربية ضد المدنيين في اليمن
آرمان ملي
📌 اردوغان يلتقي أمير قطر في الدوحة
كيهان
📌 حلم أميركا يتحول الى كابوس مزعج
📌 العراق يقول "لا" كبيرة لطلب مبعوث ترامب ضد ايران
📌 كوريا الشمالية تجري مناورات عسكرية عند حدود كوريا الجنوبية برعاية كيم جونغ أون
📌 تظاهرات اللبنانيين دعماً لحزب الله.. وإحراق العلمين الاميركي والاسرائيلي
دنياي اقتصاد
📌 مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية يدعو الدول صاحبة الأسلحة النووية الى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي
آفتاب يزد
📌 التأكيد على ضرورة صون وحدة الصف والتلاحم خلال التجمع الحاشد لأهالي طهران
شرق
📌 خروح إصلاحي آخر من الحكومة.. روحاني يقبل إستقالة حجتي وزير الزراعة
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