على الرغم من بُعد اليابانيين عن العالم الإسلامي إلا أن هناك بعض مظاهر الثقافة الإسلامية التي وصلت إلى اليابان في أوائل القرن العشرين. حيث تشير الاحصائيات أنه في كل شهر، يشهر حوالي خمسة أشخاص يابانيين إسلامهم بجامع طوكيو.

يوجد في اليابان العديد من المسلمين والعرب الذين يعيشون ويعملون جنبا إلى جنب مع أقرانهم اليابانيين. ورغم الاختلافات الثقافية والدينية إلا أن هناك الكثير من الأمثلة الناجحة التي استطاعت الخروج بسلاسة من ضيق الاختلافات لتجد مجالاً يتسع لجميع البشر.

إن علاقة الإسلام باليابان حديثة نوعاً ما مقارنة بعلاقة الإسلام مع باقي دول العالم. لذلك فقد كان عدد المساجد والجوامع الموجودة بها محدودا إلى حد كبير. لكن مع زيادة الاهتمام بالإسلام في اليابان، والنمو المتصاعد في أعداد السياح المسلمين من دول جنوب شرق آسيا مؤخرا فقد زاد عدد أماكن الصلاة من مساجد، جوامع أو مصليات في كافة أنحاء اليابان.

شيموياما شيغيرو الذي اعتنق الاسلام

شيموياما الذي اعتنق الاسلام مؤخراً، يعمل في إدارة المركز الثقافي التركي وجامع طوكيو. من مواليد محافظة أوكاياما عام ١٩٤٩. التحق بقسم السياسة التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة واسيدا بطوكيو. عمل في دار للنشر وشارك في التخطيط لإنشاء المركز الإسلامي في اليابان. تابع عمله في النشر وعمل على تحرير كتب حول الإسلام مثل:(سلسلة مدخل إلى الإسلام)، (الأوقاف: التقاليد والتفنن في العمل). من مؤلفاته (يمكنك أن تصبح مسلماً: عاصفة الحرب على الثروات).