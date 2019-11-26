داريوش اسدزاده من مواليد عام (1923) في مدينة كرمانشاه الايرانية وهاجر الى طهران برفقة أهله عام (1918) وبعد ان حصل على شهادة الدبلوم دخل معهد الفنون وتابع دراسته في فرع التمثيل .

بدأ مشواره الفني في مقتبل العمر من مسرح طهران، واتجه الى فرنسا للمشاركة في مهرجان مسرح باريس موفدا من قبل مركز الفنون الوطنية، وبعد عودته منها قام بالاخراج المسرحي.وفي عام (1967) سافر الى الولايات المتحدة بناء على دعوة أحد استديوهات التصوير السينمائي هناك ليشارك في كتابة وتمثيل فيلم " حدث في امريكا" ثم عاد الى الوطن وبعد فترة هاجر الى أمريكا ليمكث فيها عشرة اعوام للدراسة والتحقيق في فن المسرح وعند رجوعه الى الوطن اشتغل في مجال السينما والتلفزيون .وقد شارك اسد زادة خلال 70 عاما من حضوره في عالم الفن في العديد من الافلام والمسلسلات.

ومن ابرز أعماله في السينما :"الزوج" ( 1993)،"عطر الكافور، عطر الياسمين" (1999)،"هذه الأغنية ليست أغنية عشق" (2005)،"صندوق الموسيقى" (2007)،"القلائد الذهبية" (2011)،"ساكن الكوخ الخشبي" ( 2012)،"مرحبا جدي" (2014)،"ميتم طهران" ( 2014).