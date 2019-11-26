حصل الفيلم الايراني القصير " مدينة الالعاب" (شهربازي) للمخرج كاوه مظاهري على اربعة جوائز من مهرجانات اوروبية .

حيث فاز الفيلم خلال الاسبوع الماضي بجائزة " افضل مخرج بلا حدود" من مهرجان ديسكافر البريطاني كما حصد جائزة افضل فيلم من مهرجان كورنفال البريطاني وافضل تأليف من مهرجان Court En Scene الفرنسي وافضل فيلم اجنبي من مهرجان فينجستر الانجليزي.

ويحكي الفيلم القصير " مدينة الالعاب " قصة عائلة تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وللهروب منها تقوم باعمال تعرض حياتها للخطر. الفيلم من انتاج ايراني كندي مشترك قام باخراجه كاوه مظاهري وانتاجه سروش سعيدي.