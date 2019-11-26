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رقم الخبر: 269216 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:51 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يحصد أربعة جوائز من مهرجانات آوروبية

فيلم ايراني يحصد أربعة جوائز من مهرجانات آوروبية

حصل الفيلم الايراني القصير " مدينة الالعاب" (شهربازي) للمخرج كاوه مظاهري على اربعة جوائز من مهرجانات اوروبية .

حيث فاز الفيلم خلال الاسبوع الماضي بجائزة " افضل مخرج بلا حدود" من مهرجان ديسكافر البريطاني كما حصد جائزة افضل فيلم من مهرجان كورنفال البريطاني وافضل تأليف من مهرجان Court En Scene الفرنسي وافضل فيلم اجنبي من مهرجان فينجستر الانجليزي.

ويحكي الفيلم القصير " مدينة الالعاب " قصة عائلة تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وللهروب منها تقوم باعمال تعرض حياتها للخطر. الفيلم من انتاج ايراني كندي مشترك قام باخراجه كاوه مظاهري وانتاجه سروش سعيدي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/إرنا
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