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رقم الخبر: 269214 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:51 الاقسام: ثقافة وفن  
"الباب الخشبي" في جنوب افريقيا

"الباب الخشبي" في جنوب افريقيا

تأهل الفيلم الايراني القصير "الباب الخشبي"(در جوبي) للمخرج ناصر فكور الى المشاركة في مهرجان " Cape" الدولي في جنوب افريقيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة كيب تاون. وترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام الاطفال وتتنافس فيه افلام من شتى انحاء العالم في قسمي الافلام القصيرة والافلام الطويلة.

ويحكي "الباب الخشبي" قصة طفل يدعى ناصر بحثا عن مكان لعب يتعرب على طفلة صماء فيحاول ان يجد طريقة للتواصل معها...

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من اميرحسين ياهوييان وهستي طارمي ومهران رحماني وراضية بدرانلويي وفرحان نوروزيان واحسان نوروؤيان وسبيدة انصاري.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/إرنا
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