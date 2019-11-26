تأهل الفيلم الايراني القصير "الباب الخشبي"(در جوبي) للمخرج ناصر فكور الى المشاركة في مهرجان " Cape" الدولي في جنوب افريقيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة كيب تاون. وترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام الاطفال وتتنافس فيه افلام من شتى انحاء العالم في قسمي الافلام القصيرة والافلام الطويلة.

ويحكي "الباب الخشبي" قصة طفل يدعى ناصر بحثا عن مكان لعب يتعرب على طفلة صماء فيحاول ان يجد طريقة للتواصل معها...

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من اميرحسين ياهوييان وهستي طارمي ومهران رحماني وراضية بدرانلويي وفرحان نوروزيان واحسان نوروؤيان وسبيدة انصاري.