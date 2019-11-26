ويكون الفنان نصيريان أول المنضمين لهذا العمل الاجتماعي الرومانسي الذي يتناول موضوعا عن الحب من زاوية مختلفة ومن المقرر ان يدخل العمل مرحلة ما قبل الإنتاج أوخر موسم الشتاء القادم.

وكان الفيلم يحمل عنوان "زهرة النارنج"(بهار نارنج) خلال مراحله التحضيرية وقرر فريق الإنتاج ان يقوم بتغيير العنوان قبل الانطلاق الرسمي لعملية التصوير وتسجيل مشاهد الفيلم في شمال ايران. فيلم " سبعة " من سيناريو أحمد رفيع زاده وإنتاج محمد كمالي بور ،يعتبر اولى تجارب كل سفيدي الاخراجية الذي كان يعمل في مجال التصوير وقام بتصوير وادارة تصوير العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية اهمها "العاصمة" و"المعراجيون" و"الجدار" و"حتى ثريا" و"العلى الخفيف" و"سري للغاية" و...