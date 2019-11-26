  • الثلاثاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269213 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: ثقافة وفن  
تغيير "زهرة النارنج" بـ "سبعة" من بطولة علي نصيريان

تغيير "زهرة النارنج" بـ "سبعة" من بطولة علي نصيريان

تم اختيار الممثل المخضرم الإيراني علي نصيريان لبطولة فيلم روائي طويل بعنوان "سبعة" وتعاقد نصيريان رسميا ليقف أمام كاميرا المخرج فرشاد كل سفيدي لهذا المشروع السينمائي.

ويكون الفنان نصيريان أول المنضمين لهذا العمل الاجتماعي الرومانسي الذي يتناول موضوعا عن الحب من زاوية مختلفة ومن المقرر ان يدخل العمل مرحلة ما قبل الإنتاج أوخر موسم الشتاء القادم.

وكان الفيلم يحمل عنوان "زهرة النارنج"(بهار نارنج) خلال مراحله التحضيرية وقرر فريق الإنتاج ان يقوم بتغيير العنوان قبل الانطلاق الرسمي لعملية التصوير وتسجيل مشاهد الفيلم في شمال ايران. فيلم " سبعة " من سيناريو أحمد رفيع زاده وإنتاج محمد كمالي بور ،يعتبر اولى تجارب كل سفيدي الاخراجية الذي كان يعمل في مجال التصوير وقام بتصوير وادارة تصوير العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية اهمها "العاصمة" و"المعراجيون" و"الجدار" و"حتى ثريا" و"العلى الخفيف" و"سري للغاية" و...

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ايفيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2647 sec