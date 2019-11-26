اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة بوشهر (جنوبي ايران)، عن تسجيل 5 قطع اثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية في محافظة بوشهر.

ان محمدحسین ارسطوزاده قال لمراسل وكالة مهر للأنباء، ان هذه الآثار تشتمل على لوحات حجرية تابعة لقصر بردك سياه، وعمود اخميني الاثري، والتمثال اله البان (اله المراعي) و منحوتة قصر بردك سياه.

واوضح ارسطو زاده ان لجنة تسجيل الآثار بعد دراسة هذه الاثار قررت تسجيلهم ضمن المعالم الوطنية قائلا ان محافظة بوشهر لديها ثقافة عريقة وتم بذل جهود واسعة لتسجيل آثار والتراث التاریخي لهذه المحافظة.