خرج المخرج الإيراني مجيد برزكر من صمته الإعلامي وأعلن عن المشاركة بأحدث فيلمه السينمائي بعنوان "الغيمة على وشك النزول" في القسم الوطني من فعاليات مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين الذي يقام خلال شباط / فبراير المقبل.

وقد تم تصوير هذا العمل الروائي الطويل الرابع للمخرج برزكر في صمت تام بعيدا عن وسائل الإعلام ، ويطوي العمل المراحل الفنية الأخيرة هذه الأيام بعد تسجيل مشاهده في لوكيشنات تقع في العاصمة طهران وشمال إيران ومن المقرر عرضه خلال مهرجان فجر القادم

فيلم "الغيمة على وشك النزول" (ابر بارانش گرفته) من إخراج وإنتاج الفنان برزكر الذي تعاون مع آرمان خوانساريان في كتابة السيناريو ، يتناول قصة ممرضة ذات خبرة تدعى سارا التي تبلغ من العمر خمس وثلاثين عاما ، وهي تساعد مرضاها على التهدئة ، حتى أولئك الذين لا أمل لهم في البقاء على قيد الحياة ...

ويشارك في أداء أدوار الفيلم كل من نازنين احمدي، مزدك ميرعابديني، علي ثاني فر، ارشيا نك‌بين ،حميدرضا مالكي، كاوة هادي مقدم، سورن مناساكانيان، منصورة ايزد بناه، بريسا بهبوري، ناهيد حدادي، رامين محمديان، محمود كيان، بريسا خواجه دهي، سالار دريامج، يحيي حقيقت خواه، نهال موسوي، سعيد ميرزايي، شهين كاظمي، جمال سادات، رها تقوايي، علي موسوي نجاد ، حميد اميدوار وعدد آخر من الفنانين والكومبارس.