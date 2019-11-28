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رقم الخبر: 269210 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعين «عباس کشاورز» مشرفاً على وزارة الجهاد الزراعي

الرئيس روحاني يعين «عباس کشاورز» مشرفاً على وزارة الجهاد الزراعي

عين الرئيس الإيراني حسن روحاني "عباس كشاورز" مشرفاً على وزارة الجهاد الزراعي.

وأصدر الرئيس روحاني قرارا رئاسيا بموجبه عين "عباس كشاورز" مشرفاً على وزارة الجهاد الزراعي.

وجاء في البيان إنه إستنادا للمادة 135 من الدستور ونظرا للمستوى العالي من المسؤولية والإلتزام والحنكة الإدارية والعلمية التي يتمتع بها "كشاورز" يتم تعيينه في هذا المنصب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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