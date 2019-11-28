وأصدر الرئيس روحاني قرارا رئاسيا بموجبه عين "عباس كشاورز" مشرفاً على وزارة الجهاد الزراعي.

وجاء في البيان إنه إستنادا للمادة 135 من الدستور ونظرا للمستوى العالي من المسؤولية والإلتزام والحنكة الإدارية والعلمية التي يتمتع بها "كشاورز" يتم تعيينه في هذا المنصب.