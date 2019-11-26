|رقم الخبر: 269209
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019
|الوقت: 11:37
|الاقسام: رياضة
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في بطولة الأندية العربية ..
الشرطة العراقي يمطر شباك نواذيبو الموريتاني ويحسم بطاقة ربع النهائي
ودع نواذيبو الموريتاني كأس محمد السادس للأندية العربية، بعد خسارته الثقيلة مساء الإثنين، بخماسية نظيفة على يد مضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الخور في قطر، ضمن إياب دور الـ16 من المسابقة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت قبل أسبوعين بملعب شيخا بيديا بنواكشوط بفوز بطل العراق (1-0)، ليتأهل الشرطة إلى دور الثمانية للبطولة العربية، بالفوز في مجموع المباراتين (6-0).
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