في بطولة الأندية العربية .. الشرطة العراقي يمطر شباك نواذيبو الموريتاني ويحسم بطاقة ربع النهائي ودع نواذيبو الموريتاني كأس محمد السادس للأندية العربية، بعد خسارته الثقيلة مساء الإثنين، بخماسية نظيفة على يد مضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الخور في قطر، ضمن إياب دور الـ16 من المسابقة.