تموج الحياة الثقافية على الساحة الإسلامية بتيارات شتى تتنازع عقل المسلم، وما بين الفكر الوسطي إلى الفكر المتشدد إلى الفكر الجامد إلى فكر التفلت والانحلال، يقف الشاب المسلم الذي لا يزال على بداية الطريق حائراً.

وما يزيد الأمر تعقيداً أن كل تيار ثقافي له دُعاته وكُتُبه ومنهجُه حتى صار دولة وحده. فكيف يختار الشباب المسلم؟ وكيف يمكن لأجهزة الإعلام ولبرامج التعليم أن تسانده وتحضنه وتضع قدميه على الطريق الصحيح؟

في البداية يجب التفريق بين مستويين لهذه الإشكالية التي يعيشها الإنسان المسلم في مجال الثقافة، المستوى الأول هو: وصف الواقع، والمستوى الثاني هو: المستوى النظري بمعنى ما يجب أن تكون عليه ثقافة المسلم. وبالنسبة للمستوى الأول وهو المستوى الواقعي فإن ثقافة المسلم تتحدد على مراحل مختلفة، فهناك مرحلة الطفولة وما يتم تلقينه فيها من عادات وسلوكيات وقيم، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة النظام التعليمي بما فيها من مناهج وخبرات، ثم مرحلة النظام الإعلامي بما فيها، ثم مرحلة النظام الثقافي الفني بما فيها، ثم المجال الاجتماعي بما فيه من ممارسات وعلاقات ومشاركات اجتماعية.. ويدخل في النظام الاجتماعي النشاط السياسي والاقتصادي. كل هذه الأمور تشكل مجتمعة ثقافة الإنسان من حيث تلقينه قيم وسلوكيات وأنماط في التفكير ورؤية في الحياة وتحديد للأهداف. وإذا كانت هذه هي محددات الثقافة فإنها تختلف من بلد إلى آخر داخل العالم الإسلامي.. فهناك فئات تتعرض لكل هذه المؤثرات وفئات تتعرض لبعضها.

والوضع الراهن بالنسبة لثقافة المسلم تسيطر عليه الثقافة ذات الأصول الغربية أو ذات الطابع العلماني التي تستبعد الدين، بمعنى أن المحتوى الذي يقدم من خلال وسائل الإعلام أو الأدوات الفنية أو الممارسات الاجتماعية أو الأفكار الفلسفية الكبرى والسياسية يتسم بغلبة الأصل الغربي عليه.

لذا نجد المسلم يعيش بين نارين: نار تقوده إلى استبعاد الدين من أنماط السلوك والتفكير والقيم والممارسات سواء كان ذلك يتم بطريقة مدبرة أو بطريقة عفوية، ونار تقوده إلى الانغلاق والجمود بدعوى الحفاظ على الموروث. وما بين هاتين النارين يعيش المسلم حالة من الشد والجذب. حيث افتقرت كثير من المناهج الثقافية تلك النظرة الوسيطة في التربية الثقافية التي تجمع بين الحفاظ على ثوابت الإيمان والسلوك الديني مع القدرة على التكيف التنموي العصري ودمج الخطين معا – وهو ما حاول بعض المثقفين حمله كرسالة يؤدونها ولازال بعضهم يحاولون –.

حينما فشل الاستعمار الأوروبي في حروبه الصليبية ضد العالم العربي ثم في استعماره العسكري الحديث كان حريصاً على أن يتلاعب بثقافة وعقول المسلمين حتى تنشأ أجيالهم تسبح بحمده وتتصرف كما يريد لها هذا المستعمر. وإلا فلماذا اهتمت إنجلترا بأن يضع خبراؤها بأنفسهم نظم التعليم وبرامجه في مصر أيام الاحتلال؟

إن تجربة الجزائر في التعريب أغاظت فرنسا كثيراً التي سرقت الثقافة العربية الجزائرية وصدرت لها حتى اللغة الفرنسية. وتجربة الجزائر هذه درس للمسؤولين العرب فإن كانوا يريدون إقامة دولة متحررة من أية سيطرة ولها كيانها الخاص فلابد من البداية الصحيحة وهي إصدار القرارات التي يكون من شأنها التصالح مع الفكر الإسلامي والثقافة والقيم الإسلامية.

وإذا كانت السياسة والاقتصاد وجامعة الدول العربية وغيرها قد فشلت جميعها في توحيد العالم العربي فإن من شأن الثقافة أن توجد الأرضية الملائمة لهذه الوحدة بشرط توافر النوايا الطيبة والقرارات الصحيحة أولاً لتوجيه التعليم والإعلام الوجهة الإسلامية العربية ثم العمل على تدفق وتوحيد هذه النظم داخل الدول العربية ككل.

وهكذا فسوف يكون الطالب العربي المسلم في كل مكان يدرس مناهج متشابهة ويقرأ أفكاراً وثقافة واحدة، وبالتالي ستصبح أمانيه وتطلعاته واحدة. ومن شأن تدفق ثقافة وتعليم واحد عبر العالم العربي أن يصون مجتمعاتنا ويحفظ تماسكها أمام غول البث الإعلامي المباشر الذي يأتينا من كل اتجاه حاملاً أفكاراً وقيماً وثقافة تخالف كل ما لدينا.. وهذا الغول يأكل كل شيء طالما سلمناه أنفسنا بلا جذور ولا هوية.

إن الإعلام والثقافة والفكر المنتشر في أغلب دول العالم العربي والإسلامي يحمل أفكارا غربية ليست لها جذور إسلامية تحفظها من أن يلتهما هذا الغول الغربي القادم. والعالم العربي اليوم في أضعف مراحل تاريخه ويبحث عمن يوحده بأية طريقة ولكنه يستبعد الثقافة من هذا الدور رغم إنها المرشح الأول لتوحيده بشرط أن يكون هناك جهد مخلص على كافة المستويات التعليمية والإعلامية والأدبية والفكرية والفنية ويركز على الأصول العربية الإسلامية ويضعف من شأن القيم والأفكار الأوروبية.

إننا نستطيع تحديد مصادر الثقافة الإسلامية من القرآن الكريم واجتهادات العلماء وفق ما جاء به أئمتنا الأطهار عليهم السلام، سواء في أحاديثهم المتناقلة أو من خلال متابعة كتاباتهم القيمة.

إن وسائل الإعلام الغربية وبعض الوسائل العربية التابعة لمخططات الغرب، تلعب دوراً في تسطيح ثقافة المسلم من ناحية ثم في تشويهها وإبعادها عن مصادرها الإسلامية من ناحية أخرى.. وإصلاح هذا العوج يحتاج إلى قرار سياسي بإصلاح حال التعليم.. وإذا كنا نريد تخريج شباب له شخصية إسلامية ذات إلمام شامل بما يجري في العالم حتى يكون مديراً أو قائداً ناجحاً في المستقبل فلابد أن تكون هناك قرارات سياسية بتوجيه التعليم والإعلام وجهة تركز على هوية الأمة وجذورها الإسلامية.

نحن كعالم إسلامي لدينا ثوابتنا الأصيلة عقائديا وثقافيا وأخلاقيا، قدمها لنا الإسلام في صورة نموذجية سهلة التناول عميقة الأثر، وكلما اقتربنا منها وحققناها، كلما اقتربنا من تحقيق تلك الذات الغائبة، وإذا حاول مجتمع ما أن يبتعد عنها أو أن يستغني عن مرجعيتها فإنه سيهوى في هوة سحيقة لا يعلم أحد منتهاها.