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رقم الخبر: 269207 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
التعادل يحسم مواجهة سبال وجنوى في الدوري الايطالي

التعادل يحسم مواجهة سبال وجنوى في الدوري الايطالي

انتهت قمة قاع جدول الدوري الإيطالي بين سبال وجنوى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الكالتشو.

وأقيمت المباراة على ملعب باولو ماتزا معقل سبال بمدينة فيرارا، وشهدت تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف (ق55) من علامة الجزاء حمل توقيع أندريا بيتانيا.

ولم يهنأ سبال بالهدف سوى دقيقتين، فقد نجح الضيوف في إدراك التعادل بفضل الهدف الذي سجله ستيفانو ستورارو (ق57) لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ورفع سبال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير من الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن جنوى وله 10 نقاط.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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