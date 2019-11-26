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رقم الخبر: 269206 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
أستون فيلا يهزم نيوكاسل ويحسن أوضاعه بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا يهزم نيوكاسل ويحسن أوضاعه بالدوري الإنجليزي

ابتعد فريق أستون فيلا، خطوة مهمة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) الإثنين في المرحلة الـ13.

وتقدم كونور هوريان بهدف لاستون فيلا في الدقيقة (32)، وبعد 4 دقائق فقط أضاف أنور الغازي الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا، إلى 14 نقطة في المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز الـ 14.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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