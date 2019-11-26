أستون فيلا يهزم نيوكاسل ويحسن أوضاعه بالدوري الإنجليزي ابتعد فريق أستون فيلا، خطوة مهمة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) الإثنين في المرحلة الـ13.