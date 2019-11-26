قال رئيس اتحاد الكاراتية في محافظة ايلام (غرب)، ان فتيات المحافظة حصدن 12 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و11 برونزية خلال بطولة بحر قزوین الدولية للكاراتيه التي اقيمت بميناء استارا التابع لمحافظة جيلان (شمال).

واوضح "احمد كريمي راد"، ان منافسات بطولة بحر قزوين الدولية للكاراتية اقيمت بمشاركة متسابقين من ايران والهند والعراق وباكستان وارمينيا واذربايجان .

واضاف، ان الفتيات الايرانيات من اهالي محافظة ايلام، احرزن 12 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و 11 برونزية خلال هذه البطولة.

وتابع: لقد فازت ايران بالمركز الاول في بطولة بحرقزوين للكاراتية، تلتها افغانستان ثانيا ومن ثم الهند ثالثا.