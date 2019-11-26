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رقم الخبر: 269205 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
فتیات ایلام يحرزن 33 ميدالية في بطولة بحر قزوین الدولية للكاراتيه

فتیات ایلام يحرزن 33 ميدالية في بطولة بحر قزوین الدولية للكاراتيه

قال رئيس اتحاد الكاراتية في محافظة ايلام (غرب)، ان فتيات المحافظة حصدن 12 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و11 برونزية خلال بطولة بحر قزوین الدولية للكاراتيه التي اقيمت بميناء استارا التابع لمحافظة جيلان (شمال).

واوضح "احمد كريمي راد"، ان منافسات بطولة بحر قزوين الدولية للكاراتية اقيمت بمشاركة متسابقين من ايران والهند والعراق وباكستان وارمينيا واذربايجان .

واضاف، ان الفتيات الايرانيات من اهالي محافظة ايلام، احرزن 12 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و 11 برونزية خلال هذه البطولة.

وتابع: لقد فازت ايران بالمركز الاول في بطولة بحرقزوين للكاراتية، تلتها افغانستان ثانيا ومن ثم الهند ثالثا.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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