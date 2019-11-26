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رقم الخبر: 269204 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسيرات طهران ضد أعمال الشغب ودفاعاً عن اقتدار وأمن البلاد

مسيرات طهران ضد أعمال الشغب ودفاعاً عن اقتدار وأمن البلاد

نظم اهالي طهران امس الاثنين مسيرات مليونية تنديدا باعمال الفوضى والشغب التي جرت خلال الاسبوع الماضي في بعض المدن ودفاعا عن أمن واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
مسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلادمسيرات طهران ضد اعمال الشغب ودفاعا عن اقتدار وأمن البلاد
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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