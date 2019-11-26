مسيرات طهران ضد أعمال الشغب ودفاعاً عن اقتدار وأمن البلاد نظم اهالي طهران امس الاثنين مسيرات مليونية تنديدا باعمال الفوضى والشغب التي جرت خلال الاسبوع الماضي في بعض المدن ودفاعا عن أمن واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.