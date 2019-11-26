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رقم الخبر: 269203 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
4 ميداليات لـ "إيران" ببطولة العالم للجوجيتسو 2019

4 ميداليات لـ "إيران" ببطولة العالم للجوجيتسو 2019

أحرز لاعبو المنتخب الايراني للجوجيتسو 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم 2019 التي جرت في ابوظبي بالامارات.

وحصد محمد حسن رستميان الميدالية الذهبية في فئة الاساتذة ونال حبيب رنجبر الميدالية الفضية في وزن 96 كغم فيما نال "مهراب افسري" الميدالية البرونزية في فئة الشباب وكذلك نال "كيان علي زادة" الميدالية البرونزية في فئة الناشئين.

وشارك المنتخب الوطني الايراني بـ 13 لاعبا في بطولة العالم للجوجيتسو التي جرت في ابوظبي بالامارات خلال الفترة من 16 الى 24 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم في فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة والبارا جوجيتسو والاستعراض والقتال.

وجرت البطولة في الفئات الثلاث "كاتا" و"فايت" و"نيوازا" وتوجت فرنسا باللقب فيها.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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