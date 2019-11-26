اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران العميد رهام بخش حبيبي عن اعتقال 15 من العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال الشغب الاخيرة في مدينة شيراز مركز المحافظة.

وقال العمید حبيبي في تصريح له بهذا الصدد، انه خلال الاحتجاجات الاخيرة التي جرت الاسبوع الماضي حول رفع اسعار البنزين، استغل بعض الانتهازيين الظروف وقاموا باعمال تخريب للممتلكات العامة والحكومية في مدينة شيراز من ضمنها البنوك ومحطات الوقود.

واضاف، انه وفي ضوء الاجراءات الاستخبارية التي قامت بها شرطة الامن العام في قوى الامن الداخلي فقد تم تحديد 15 من العناصر الرئيسية الضالعة في تخريب وحرق البنوك ومحطات الوقود في مدينة شيراز حيث جرت مباغتتهم في اوكارهم واعتقالهم.

واوضح بانه تم فتح ملفات لهؤلاء العناصر وتسليمهم للسلطات القضائية المعنية واضاف، انه خلال عملية تفتيش اوكار هؤلاء العناصر تم العثور على كميات كبيرة من النقود المسروقة من البنوك والاماكن الحكومية والخاصة.

وصرح بان اعتقال سائر العناصر الضالعة في اعمال الشغب مدرج بصورة خاصة في جدول اعمال قوى الامن الداخلي وقال، ان امن المواطنين خط احمر بالنسبة لقوى الامن الداخلي ومن تسول له نفسه العبث بامن وراحة المواطنين سيتم التعامل معه بحزم وبصورة قانونية.

يذكر انه عقب القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت احتجاجات في بعض المدن على القرار استغلها مثيرو الشغب والفوضى وعملاء الاجنبي اذ قاموا باعمال تخريب وحرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة خلال يومي السبت والاحد من الاسبوع الماضي.

وقامت قوى الامن الداخلي والامن والحرس الثوري والتعبئة بالتصدي لاعمال الشغب واعتقال عناصر رئيسية متورطة فيها وتسليهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقد عبّر الشعب الايراني عن استنكاره وتنديده باعمال وممارسات مثيري الشغب والفوضى وعناصر زمر ارهابية ومناهضة للثورة والجمهورية الاسلامية.

وفي هذا الاطار خرجت يوم امس الاثنين في طهران مسيرات جماهيرية مليونية لاعلان الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية والتنديد بممارسات واعمال الشغب والفوضى.