  • الثلاثاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269196 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:28 الاقسام: دوليات  
المكسيك لا تتوقع أن تصنف أمريكا عصابات المخدرات تنظيمات إرهابية

المكسيك لا تتوقع أن تصنف أمريكا عصابات المخدرات تنظيمات إرهابية

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد يوم الاثنين إنه لا يتوقع أن تصنف الولايات المتحدة عصابات المخدرات المكسيكية على أنها جماعات إرهابية للسماح لواشنطن بالتدخل جنوبي الحدود لمحاربتها.
وأدلى إيبرارد بهذه التصريحات بعد يوم واحد من نشر التماس رسمي على موقع البيت الأبيض الإلكتروني يطلب تصنيف عصابات مخدرات مكسيكية لم يتم تحديد أسمائها كمنظمات إرهابية.
وقال إيبرارد للصحفيين ”أعتقد أن الولايات المتحدة لن تنتهج هذا الطريق لأننا نعمل معا ولا أعتقد أنهم يريدون فتح احتمال استخدام المكسيك نفس المبادئ القانونية“.
وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن التماس البيت الأبيض له صلة بالمذبحة التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري وقتلت فيها ثلاث أمهات وستة أطفال يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية في كمين نصبه لهم أشخاص يُشتبه بأنهم مسلحون من عصابات مخدرات بشمال المكسيك.
وقال إيبرارد إنه في حالة تصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية فقد يتيح ذلك للولايات المتحدة التعامل بشكل مباشر مع هذا التهديد إذا قررت فعل ذلك طبقا للقانون الأمريكي.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/1229 sec