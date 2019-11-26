المكسيك لا تتوقع أن تصنف أمريكا عصابات المخدرات تنظيمات إرهابية

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد يوم الاثنين إنه لا يتوقع أن تصنف الولايات المتحدة عصابات المخدرات المكسيكية على أنها جماعات إرهابية للسماح لواشنطن بالتدخل جنوبي الحدود لمحاربتها.

وأدلى إيبرارد بهذه التصريحات بعد يوم واحد من نشر التماس رسمي على موقع البيت الأبيض الإلكتروني يطلب تصنيف عصابات مخدرات مكسيكية لم يتم تحديد أسمائها كمنظمات إرهابية.

وقال إيبرارد للصحفيين ”أعتقد أن الولايات المتحدة لن تنتهج هذا الطريق لأننا نعمل معا ولا أعتقد أنهم يريدون فتح احتمال استخدام المكسيك نفس المبادئ القانونية“.

وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن التماس البيت الأبيض له صلة بالمذبحة التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري وقتلت فيها ثلاث أمهات وستة أطفال يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية في كمين نصبه لهم أشخاص يُشتبه بأنهم مسلحون من عصابات مخدرات بشمال المكسيك.

وقال إيبرارد إنه في حالة تصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية فقد يتيح ذلك للولايات المتحدة التعامل بشكل مباشر مع هذا التهديد إذا قررت فعل ذلك طبقا للقانون الأمريكي.