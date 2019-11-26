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رقم الخبر: 269190 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:30 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يحكم سيطرته على 3 قرى جديدة في ريف إدلب

الجيش السوري يحكم سيطرته على 3 قرى جديدة في ريف إدلب

واصل الجيش السوري عملياته ضد التنظيمات الارهابية المسلحة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأحكمت سيطرتها على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل، ومزارع المشيرفة.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مسلحي ما يسمى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل، ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأشارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن القضاء على آخر تجمعات المسلحين الارهابيين هناك فيما تتم ملاحقة فلول التنظيمات الإجرامية الفارة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت أن وحدات من الجيش السوري نفذت رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية قبل تقدمها واشتباكها مع التنظيمات الإجرامية المنضوية تحت جبهة "النصرة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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