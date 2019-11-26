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رقم الخبر: 269188 تاريخ النشر: تشرين الثاني 26, 2019 الوقت: 11:29 الاقسام: عربيات  
برهوم: إبعاد الاحتلال لممثل هيومان رايتس يهدف إلى إخفاء عمليات القمع

برهوم: إبعاد الاحتلال لممثل هيومان رايتس يهدف إلى إخفاء عمليات القمع

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي لممثل منظمة هيومان رايتس ووتش "عمر شاكر" سابقة خطيرة، يمس جوهر وجود ومجال عمل هذه المؤسسات، ويعكس حالة القمع والعداء الذي يمارسه بحق المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعجزه عن مواجهة حقيقة وحجم ما ترصده هذه المؤسسات من انتهاكات وجرائم ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن هذا السلوك الإسرائيلي المدان يهدف إلى حجب حقيقة هذا الاحتلال عن العالم، وإخفاء كثير من عملياته القمعية اليومية، وقتله واستهدافه أبناء شعبنا الفلسطيني، عن المنظومة الدولية للإفلات من الملاحقة والعقاب.

وشدد على أن هذه الإجراءات الصهيونية يجب أن تشكل عامل تشجيع وحافزا لمزيد من الاهتمام العالمي والدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على ردع الاحتلال ومحاسبته على انتهاكات جرائمه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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