بدأت في العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين إجتماعات اللجنة السورية-الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال الإنشاء والتشييد وبناء الضواحي والمدن بما تتطلبه مرحلة الإعمار في سورية.

ترأس الاجتماعات عن الجانب السوري سهيل عبداللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وعن الجانب الإيراني محمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن، بحضور سفير سورية لدى طهران عدنان محمود، وحسن دانائي فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية- السورية-العراقية، وممثلين عن القطاع الحكومي والخاص وخبراء من البلدين.

وأكد عبداللطيف أهمية التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والبدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية، وقال: إن هناك مجالات وفرصاً كثيرة للعمل والتعاون الثنائي يجب إستثمارها وإزالة العقبات أمام مسيرة التعاون من خلال الخطط التنفيذية للمشاريع السكنية ومشاريع الخدمات العامة في سورية.

وشدد عبداللطيف على أهمية التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في الشهر الأول من العام الجاري خلال اجتماع اللجنة السورية-الإيرانية في دمشق وصولاً إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه من مباحثات.

من جانبه، أكد وزير الطرق الإيراني إستعداد وزارته والمؤسسات المتعلقة بها للتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.

وشدد الجانبان على تحقيق شراكات مشتركة في مجال الإسكان والأشغال العامة وتكثيف الجهود لتنفيذ كل ما تم بحثه على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث مسودة البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم من قبل خبراء الطرفين ليصار إلى توقيعها خلال هذه الزيارة.