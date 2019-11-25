عقدت الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) إجتماعها الاثنين، بحضور وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن.

وحضر الاجتماع، الذي سيستمر حتى غداً الأربعاء 4 ديسمبر، وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة محمد راستاد، نائب وزير الطرق وبناء المدن ومدير الموانئ والمنظمة البحرية.

وأعدت إيران العام الماضي وثيقة للاحتجاج على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على النقل البحري لبلدنا وعرضتها على أعضاء مجلس (إيمو)، والتي لاقت إهتماماً من الأغلبية الساحقة المشاركة في الاجتماع ما عدا الولايات المتحدة.

ووفقاً لمدير هيئة الموانئ، أشار محتوى الوثيقة إلى أن القيود الأمريكية على الصناعة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتناقض مع روح الإتفاقية البحرية الدولية. وأضاف: تؤكد الإتفاقية على أنه يتعين على الدول أن تتصرف بطريقة لا تؤدي الى التبعيض بين الدول الأخرى فيما يتعلق بأنشطة الشحن التجاري وتهدد السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

ويعقد إجتماع الجمعية العامة لمنظمة الملاحة البحرية بمشاركة مسؤولين من 172 بلداً عضواً، كل عامين في لندن، حيث يجتمع كبار المسؤولين المعنيين بالملاحة البحرية للدول لمناقشة جداول الأعمال المهمة والأساسية بخصوص السلامة وحماية البيئة والسلامة في المجال البحري واتخاذ القرارات الأكثر أهمية.