  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269166 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:49 الاقسام: اقتصاد  
بورصة السلع الإيرانية تعقد صفقات بقيمة 690 مليون دولار
خلال الأسبوع الماضي

بورصة السلع الإيرانية تعقد صفقات بقيمة 690 مليون دولار

سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ21 نوفمبر/ تشرين الثاني2019، صفقات بيع 626 ألفاً و568 طناً من أنواع السلع بقيمة أكثر من 690 ملايين دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 215 ألفاً و239 طناً من السلع بقيمة 297 مليون دولار، شملت 198 ألفاً و397 طناً من الصلب، و4660 طناً من النحاس، و5020 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و150 طناً من الموليبدن المكثف، و18 كغم من سبائك الذهب، و5 آلاف طن من الحديد المكثف، و2000 طن من فحم الكوك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 396 ألفاً و259 طناً بقيمة 395 مليون دولار، شملت 126 ألفاً و500 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و127 ألفاً و815 طناً من القير، و85 ألفاً و299 طناً من المواد البوليمرية، و32 ألفاً و408 أطنان من المواد الكيميائية، و250 طناً من عوازل الرطوبة، وألف و357 طناً من زيوت الأساس، و2660 طناً من الكبريت، و60 طناً من الأرغون، و3 آلاف من برافين السلابس، و18 ألف طن من اللوب كات.

كما تم عقد صفقات بيع 15 ألفاً و70 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/3452 sec