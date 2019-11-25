وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 215 ألفاً و239 طناً من السلع بقيمة 297 مليون دولار، شملت 198 ألفاً و397 طناً من الصلب، و4660 طناً من النحاس، و5020 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و150 طناً من الموليبدن المكثف، و18 كغم من سبائك الذهب، و5 آلاف طن من الحديد المكثف، و2000 طن من فحم الكوك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 396 ألفاً و259 طناً بقيمة 395 مليون دولار، شملت 126 ألفاً و500 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و127 ألفاً و815 طناً من القير، و85 ألفاً و299 طناً من المواد البوليمرية، و32 ألفاً و408 أطنان من المواد الكيميائية، و250 طناً من عوازل الرطوبة، وألف و357 طناً من زيوت الأساس، و2660 طناً من الكبريت، و60 طناً من الأرغون، و3 آلاف من برافين السلابس، و18 ألف طن من اللوب كات.

كما تم عقد صفقات بيع 15 ألفاً و70 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.