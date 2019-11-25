إيران تبني 20 ألف محطة كهروشمسية في الأرياف أعلن مسؤول منظمة تعبئة البناء الايرانية، عن إبرام مذكرة مع مختلف الأجهزة في البلاد لبناء 20 ألف محطة كهروشمسية صغرى في المناطق الريفية في غضون السنة المقبلة.