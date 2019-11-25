|رقم الخبر: 269165
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019
|الوقت: 17:47
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تبني 20 ألف محطة كهروشمسية في الأرياف
أعلن مسؤول منظمة تعبئة البناء الايرانية، عن إبرام مذكرة مع مختلف الأجهزة في البلاد لبناء 20 ألف محطة كهروشمسية صغرى في المناطق الريفية في غضون السنة المقبلة.
وأوضح محمد زهرائي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، بأنه من المقرر بناء 100 ألف محطة منزلية عبر الألواح الشمسية في إطار خطة تمتد لخمس سنوات. وأكد أن تكلفة بناء كل محطة صغيرة تبلغ 400 مليون ريال (السعر الرسمي للدولار = 42 ألف ريال).
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