وجدد غريب آبادي امام الاجتماع الـ 35 للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT ) الموقف المبدئي والدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية بشان ضرورة ازالة جميع انواع الاسلحة النووية بشكل كامل، مؤكدا دعم اهداف هذه المعاهدة.

واشار غريب آبادي الى ان تحقيق اهداف هذه المعاهدة بشكل كامل يستلزم تعهدا مستمرا من قبل جميع الموقعين ولاسيما الدول التي تمتلك الاسلحة النووية بنزع اسلحتها النووية وقال اننا نؤمن في هذا السياق ان الدول التي تمتلك السلاح النووي تتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق بضرورة تنفيذ المعاهدة وندعو بقوة هذه المجموعة من الدول الى الالتزام الكامل بروح ونص هذه المعاهدة .

واكد غريب آبادي ضرورة رعاية التوازن في تخصيص الميزانية والمصادر البشرية لجميع القطاعات المختلفة لانظمة التحقق من الصدقية ، بالإضافة إلى تحسين الامكانيات في الدول الموقعة ، ولا سيما البلدان النامية، واشاد بأجراءات امانة المنظمة على صعيد التاهيل وبناء الامكانيات مقترحا أن يتم إتاحة محتوى الدورات التاهيلية على الإنترنت حتى يتمكن المزيد من الخبراء من الحكومات الموقعة من الاستفادة من التدريب.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 53 للجنة التحضيرية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعقد في فيينا في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الثاني / نوفمبر.