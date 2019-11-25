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رقم الخبر: 269162 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يوافق على إستقالة وزير الزراعة

الرئيس روحاني يوافق على إستقالة وزير الزراعة

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، اكبر رنجبر زادة، ان رئيس الجمهورية حسن روحاني وافق على استقالة وزير الزراعة محمود حجتي.

وقال رنجبر زادة في تصريح لوكالة انباء فارس: ان رئيس الجمهورية وافق على إستقالة وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي.

وأضاف: مع قبول إستقالة وزير الجهاد الزراعي من قبل رئيس الجمهورية، إنتفى موضوع إستجواب وزير الجهاد الزراعي من قبل مجلس الشورى المقررة، اليوم الثلاثاء، وان المجلس سيواصل غداً جدول أعماله الإعتيادي.

وكان 37 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي قد تقدموا بطلب الاسبوع الماضي لاستجواب وزير الجهاد الزراعي، حيث قام حجتي بتقديم إستقالته قبل جلسة الإستجواب.

 
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