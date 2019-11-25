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رقم الخبر: 269159 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
تشكيل محاكم خاصة لمعتقلي أحداث الشغب فی ایران

تشكيل محاكم خاصة لمعتقلي أحداث الشغب فی ایران

اعلن رئيس المحاكم العامة والثورية بطهران يحيى جعفري بانه سيتم تشكيل محاكم خاصة لمعتقلي احداث الشغب الاخيرة في البلاد.
وقال جعفري في تصريح له اليوم الاثنين، ان الافراد الذين كان لهم دور مهم في احداث الشغب الاخيرة قد تم تحديدهم وفتح ملفات قضائية لهم.
واضاف، انه تم تشكيل فروع خاصة في المحاكم وسيجري اتخاذ القرارات القضائية بالسرعة والدقة اللازمة.
يذكر انه اثر قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث بتقنين ورفع اسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت بداية الاسبوع الماضي احتجاجات من قبل مواطنين جرى استغلالها من قبل مثيري الشغب وعملاء الاجنبي الذين قاموا باعمال التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة والمواجهة مع القوى الامنية بذريعة رفع اسعار البنزين.
يشار ايضا الى ان القرار المذكور تضمن ايضا توديع كل العوائد المستحصلة من رفع اسعار البنزين في حساب الشرائح الضعيفة والمتوسطة في اطار 18 مليون اسرة اي 60 مليون  شخص.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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