وصف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "امير حاتمي"، التعبئة بأنها أنموذج مثالي لشباب المقاومة في البلدان الاسلامية، مؤكداً أن إنتشار الثقافة التعبوية قد هزم جبهة الاستكبار في المنطقة.

وبارك العميد حاتمي في بيان حلول الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس منظمة تعبئة المستضعفين، وقال: إن النجاحات العظيمة التي تحققت في مجال الصناعات الدفاعية وإنجازاتها القيمة طيلة الاربعين عاما الماضية كانت مستوحاة من الفكر التعبوي.

وأكد وزير الدفاع ان القرار التأريخي لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني الراحل (رض) بتشكيل التعبئة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، قد روت غرسة التعبئة وحولتها الى شجرة طيبة وعملاقة ومثمرة، وكانت مبعث هدوء الشعب الايراني وشوكة في أعين أعداء الجمهورية الاسلامية.

وأكد العميد حاتمي ان شجرة التعبئة الطيبة تعد ظاهرة فريدة وحلاً ناجعاً، وكذلك إنموذجاً مثالياً لشباب المقاومة في بقية البلدان الاسلامية.

وأضاف: اليوم، يبذل شباب التعبئة الأعزاء مساعي واسعة لتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية، وشموخ وكرامة وتطور البلاد، وإلحاق الهزيمة بالأعداء.

وأشاد وزير الدفاع الايراني بالدور التأريخي لقوات التعبئة خلال مرحلة الدفاع المقدس، وفي إفشال مؤامرات الإستكبار العالمي بقيادة اميركا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل للأطفال وعملائه الإقليميين لوقف مسار الثورة الاسلامية.

وأوضح ان إنتشار ثقافة التعبئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية أدى الى ان تتمكن الثورة الاسلامية من الإنتصار على مختلف الأصعدة، وإركاع جبهة الاستكبار في المنطقة.