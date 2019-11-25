  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269158 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: الثقافة التعبوية هزمت جبهة الإستكبار

وزير الدفاع: الثقافة التعبوية هزمت جبهة الإستكبار

وصف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "امير حاتمي"، التعبئة بأنها أنموذج مثالي لشباب المقاومة في البلدان الاسلامية، مؤكداً أن إنتشار الثقافة التعبوية قد هزم جبهة الاستكبار في المنطقة.

وبارك العميد حاتمي في بيان حلول الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس منظمة تعبئة المستضعفين، وقال: إن النجاحات العظيمة التي تحققت في مجال الصناعات الدفاعية وإنجازاتها القيمة طيلة الاربعين عاما الماضية كانت مستوحاة من الفكر التعبوي.

وأكد وزير الدفاع ان القرار التأريخي لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني الراحل (رض) بتشكيل التعبئة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، قد روت غرسة التعبئة وحولتها الى شجرة طيبة وعملاقة ومثمرة، وكانت مبعث هدوء الشعب الايراني وشوكة في أعين أعداء الجمهورية الاسلامية.

وأكد العميد حاتمي ان شجرة التعبئة الطيبة تعد ظاهرة فريدة وحلاً ناجعاً، وكذلك إنموذجاً مثالياً لشباب المقاومة في بقية البلدان الاسلامية.

وأضاف: اليوم، يبذل شباب التعبئة الأعزاء مساعي واسعة لتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية، وشموخ وكرامة وتطور البلاد، وإلحاق الهزيمة بالأعداء.

وأشاد وزير الدفاع الايراني بالدور التأريخي لقوات التعبئة خلال مرحلة الدفاع المقدس، وفي إفشال مؤامرات الإستكبار العالمي بقيادة اميركا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل للأطفال وعملائه الإقليميين لوقف مسار الثورة الاسلامية.

وأوضح ان إنتشار ثقافة التعبئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية أدى الى ان تتمكن الثورة الاسلامية من الإنتصار على مختلف الأصعدة، وإركاع جبهة الاستكبار في المنطقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0319 sec