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رقم الخبر: 269156 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: دوليات  
قتلى خلال سيول عارمة جنوب شرقي فرنسا

قتلى خلال سيول عارمة جنوب شرقي فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها عثرت، الأحد، على 4 جثث بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.
وقالت شرطة منطقة فار في بيان إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا.
ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص، الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة وعلى جثتين في تنورين.
وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصا آخر عمره 77عاما مفقود منذ صباح السبت في منطقة سان أنطوان دي فار
وفاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا، مما أدى لخسائر ضخمة، إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجارا وسيارات وقوارب.
واستمر سقوط الأمطار في المنطقة، الأحد، لكن بصورة أقل حدة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تهدأ السيول خلال يوم الاثنين.
وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى منطقة فار لتفقد الضحايا والحديث مع عمال الإنقاذ.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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