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رقم الخبر: 269153 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الباكستاني يؤكد استمرار التعاون الإقليمي مع إيران

وزير الخارجية الباكستاني يؤكد استمرار التعاون الإقليمي مع إيران

التقى وزير الخارجية الباكستاني الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في اسلام اباد ، مشددا على ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين لمواصلة تطوير التعاون الثنائي والاقليمي.
والتقى السفير مهدي هنردوست بوزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" عشية انتهاء مهام عمله الدبلوماسي كسفير لإيران في باكستان.
وشكر قريشي في الاجتماع، الخدمات القيمة التي قدمها السفير الإيراني في باكستان خلال فترة عمله التي استمرت أربع سنوات في باكستان ، وقال إن هذه الإجراءات كانت بالتأكيد فعالة للغاية في توسيع العلاقات الثنائية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إن التطورات في المنطقة تتطلب من الدولتين الجارتين إيران وباكستان ، درك التطورات الإقليمية والدولية، والسعي الى تطوير التعاون الإقليمي برؤية استراتيجية.
من جانبه أكد السفير الإيراني، الذي استعرض إنجازات العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة، على أهمية تطوير العلاقات الشاملة وقال إن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين البلدين في جميع المجالات التاريخية والثقافية.
واضاف ان الهواجس والمصالح المشتركة للبلدين تتطلب ان يركز الجانبان جهودهما على تفعيل كل الامكانات السياسية والثقافية والاقتصادية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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