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رقم الخبر: 269151 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: دوليات  
الرئيس الروماني يوهانيس يفوز بولاية جديدة

الرئيس الروماني يوهانيس يفوز بولاية جديدة

فاز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بسهولة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أمس الأحد حسب النتائج الأولية لفرز الأصوات.
وأعلنت هيئة الانتخابات المركزية في البلاد فجر اليوم، أنه وبعد فرز نحو 98% من الأصوات، حصل يوهانيس على أكثر من 63% من الأصوات مقابل حوالي 36% لمنافسته رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانشيلا.
وتتوافق هذه الأرقام بشكل عام مع ما أظهره في وقت سابق استطلاع آراء الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع، وأجرته مؤسسة "إيريس"، حصل فيه يوهانيس على 66,5 % من الأصوات، ودانشيلا على 33,5%.
وكان يوهانيس الموالي بقوة لأوروبا، والذي ينتمي للحزب الليبرالي والمتحدر من الأقلية الألمانية، قد دعا في حملته الانتخابية إلى الدفاع عن دولة القانون، واستقلالية القضاة.
ومن مواقف يوهانيس الملفتة في السياسة الخارجية انتقادات وجهها في مارس الماضي لرئيسة الوزراء آنذاك فيوريكا دانتشيلا بعد أن وعدت بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث اتهمها بـ"الجهل التام في الشؤون الخارجية"، مؤكدا أن كلمة الفصل بشأن نقل السفارة تعود له حصرا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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