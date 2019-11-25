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رقم الخبر: 269148 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: ثقافة وفن  
ورشة فنیة تدمج بین الخطّ والعمارة الإسلامیین في برلین

ورشة فنیة تدمج بین الخطّ والعمارة الإسلامیین في برلین

أقام الرسام والمصوّر الألماني الشهیر "فرانك رودل" ورشة "جمالیات إصفهان" الفنیة في العاصمة الألمانية "برلین".
ولقد نظم الرسام والمصور الألماني "فرانك رودل" ورشة فنیة تدمج بین العمارة والخط الإسلامیین في برلین.
وشهد الورشة المستشار الثقافي الإیراني لدی برلین "حميد محمدي" حیث أکد ضرورة تعزیز التعاون والتعامل الثقافي بین البلدین.
وقال محمدي إن الفن والثقافة هما أفضل لغة لتعزیز التفاهم بین البشر کما أنهما یمهدان الی تنمیة العلاقات الثنائیة.
وتقدم بالشکر الجزیل للفنان فرانك رودل مشیراً الی تأریخ إصفهان العریق مؤکداً أن إصفهان تم إعلانها عاصمة للتراث الثقافي للعام 2020 وهناك برامج وفقرات منوعة لإحیاء هذه التسمیة في العام القادم.
 
                         
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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