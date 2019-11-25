ولقد نظم الرسام والمصور الألماني "فرانك رودل" ورشة فنیة تدمج بین العمارة والخط الإسلامیین في برلین.

وشهد الورشة المستشار الثقافي الإیراني لدی برلین "حميد محمدي" حیث أکد ضرورة تعزیز التعاون والتعامل الثقافي بین البلدین.

وقال محمدي إن الفن والثقافة هما أفضل لغة لتعزیز التفاهم بین البشر کما أنهما یمهدان الی تنمیة العلاقات الثنائیة.

وتقدم بالشکر الجزیل للفنان فرانك رودل مشیراً الی تأریخ إصفهان العریق مؤکداً أن إصفهان تم إعلانها عاصمة للتراث الثقافي للعام 2020 وهناك برامج وفقرات منوعة لإحیاء هذه التسمیة في العام القادم.