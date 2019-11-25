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رقم الخبر: 269146 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
مصر تعلن عن اكتشافها متحفاً متكاملاً مدفون لآلاف السنين

مصر تعلن عن اكتشافها متحفاً متكاملاً مدفون لآلاف السنين

أعلن وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة، اكتشفته بعثة أثرية مصرية، ضم مجموعة ضخمة مكونة من 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال المصنوعة من الخشب والبرونز.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، إن أهم ما يميز الكشف الأثري الجديد، هو العثور على خمسة مومياوات لقطط ضخمة، والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة.

وأضاف أن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية التي أجريت على اثنين منهما أثبتت بنسبة 90% أنهما مومياوتين لأشبال أسود صغيرة تبلغ من العمر حوالي ثمانية أشهر، وذلك طبقا لأشكال وأطوال وأحجام العظام الخاصة بهما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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