ووفقا لما نشرته شبكة (بي بي سي)، يخضع الرجل للعلاج من الطاعون الدبلي، فيما أثارت أخبار عودة الطاعون إلى العالم مرة أخرى موجة من الرعب والمخاوف من انتشار المرض وتحوله إلى وباء.

وأكدت السلطات الصينية أن الشخص الذي يبلغ من العمر 55 عاما يعيش في نفس المنطقة التي تم فيها تشخيص حالتي طاعون أخريين أيضا هذا الشهر.

وأوضح مسؤولون صينيون عدم وجود رابط بين أول مريضين مصابين بالطاعون الرئوي، والمريض الثالث الذي تم اكتشافه.

وتم القضاء على الطاعون في جميع أنحاء العالم، ولكن لا تزال هناك حالات تم الإبلاغ عنها في الصين، وقد تكون العدوى قاتلة لنحو 90% من الحالات إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

(الطاعون الدبلي)، هو النوع الأكثر شهرة للطاعون ويطلق عليه (الموت الأسود)، لتسببه في موت نحو ثلث الأوروبيين خلال العصور الوسطى.

وتنتشر العدوى عادة عن طريق البراغيث التي تقفز إلى البشر عندما تتلامس مع الحيوانات أو تأكل لحمها.

ويهاجم الطاعون الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تورم الغدد في الإبط والأربية، وتسبب الحمى والغرغرينا.