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رقم الخبر: 269144 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
رجل ينجو بأعجوبة بعد قضاء 4 أيام في غابة تعج بالتماسيح

رجل ينجو بأعجوبة بعد قضاء 4 أيام في غابة تعج بالتماسيح

أضاع أحد سكان ولاية كوينزلاند الأسترالية طريقه وقضى أربعة أيام يتجول في الأدغال دون طعام أو ماء.

تعرض جيري ديفيد، ليلة يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني، لحادث، بعدما اصطدمت مركبته ببقرة على بعد 100 كم من المنزل، فتعطلت السيارة وبقي الرجل وحده في منطقة غير مأهولة، حيث تصل درجة الحرارة فيها خلال النهار إلى 40 درجة مئوية، بحسب صحيفة (ديلي ميل).

ولم تكن لدى الرجل أي احتياطات من الماء والطعام وحتى حذاء أو ملابس، فكان يرتدي شورتا قصيرا فقط، واضطر جيري شرب الماء من الأحواض التي تسكنها التماسيح.

ثم أبلغت عائلة جيري أجهزة إنفاذ القانون عن ضياعه في اليوم التالي، وعثرت الشرطة عليه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على بعد 30 كم من مكان الحادث.

كما أكد رقيب الشرطة نيك زيرش، أن الرجل تمكن من النجاة بفضل معرفته الجيدة لخصائص الطبيعة المحلية/ ما ساعده في تجنب خطر التماسيح.

وأظهر الفحص الطبي أن صحة جيري جيدة، وهو يتعافى في المنزل الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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