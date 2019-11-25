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رقم الخبر: 269143 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: منوعات  
شركات صينية وراء إنخفاض عدد الحمير في العالم

شركات صينية وراء إنخفاض عدد الحمير في العالم

باتت الحمير حول العالم مهددة بفقدان نصف عددها، بسبب ارتفاع وتيرة ذبحها لتلبية الطلب المتزايد على تصنيع دواء صيني.

وتحتاج الشركات الصينية إلى 4.8 مليون من جلود الحمير سنويا لتصنيع الدواء الذي يسمى ejiao ويستخدم في علاج حالات مرضية مثل الأرق والصداع والسعال.

وتحتوي جلود الحمير على الجيلاتين المطلوب لتصنيعه، لتطالب منظمات مهتمة بحقوق الحيوان، بإعادة النظر في الأمر والبحث عن بدائل، وفقا لما نشرته صحيفة (الغارديان).

ويشير التقرير إلى تراجع عدد الحمير في الصين بنسبة 72%، لذلك تلجأ إلى السوق العالمية لسد احتياجاتها.

وترى منظمات إمكانية سد حاجة الطلب الصيني بزيادة عدد مزارع الحمير، لكن الأمر قد يحتاج إلى 20 عاما، كون الحمير من الحيوانات البطيئة للغاية في التكاثر والحمل وتحتاج إلى فترات طويلة حتى تصل إلى مرحلة النضج.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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