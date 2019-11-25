  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269142 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: محليات  
مسيرات مليونية في طهران للتنديد بأعمال الشغب ودفاعاً عن أمن البلاد

مسيرات مليونية في طهران للتنديد بأعمال الشغب ودفاعاً عن أمن البلاد

نظم اهالي طهران بعد ظهر اليوم الاثنين مسيرات مليونية تنديدا باعمال الفوضى والشغب التي جرت خلال الاسبوع الماضي في بعض المدن ودفاعا عن أمن البلاد.
وانطلقت المسيرة من مختلف انحاء طهران متجهة نحو ساحة الثورة (ميدان انقلاب) في قلب العاصمة حيث كان التجمع هنالك.
وغصت الشوارع المؤدية الى ساحة الثورة بالجماهير المليونية التي خرجت للتعبير عن استنكارها وتنديدها بممارسات مثيري الشغب والفوضى والذين قاموا باعمال تخريب طالت مؤسسات الدولة ومنها الخدمية واحراق البنوك ونهب المتاجر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ورفع المشاركون في المسيرات شعارات "الموت لاميركا" و"الموت اسرائيل" واذنابهما الذين لعبوا دورا في الحث والتشجيع على اعمال الشغب في ايران من قبل عملائهم من المناهضين للثورة والزمر الارهابية.
ومن المقرر ان يلقي القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي كلمة في الحضور بالمناسبة.
يذكر انه اثر قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث بتقنين ورفع اسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت بداية الاسبوع الماضي احتجاجات من قبل مواطنين جرى استغلالها من قبل مثيري الشغب وعملاء الاجنبي الذين قاموا باعمال التخريب والتدمير والمواجهة مع القوى الامنية.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/0753 sec