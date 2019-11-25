عثر علماء المتحجرات في إقليم ياكوتيا الروسي في شمال شرق سيبيريا على رفات لفيل ماموث قتله صياد قديم.

وذلك خلال بعثة أثرية أجراها العلماء في جزيرة كوتيلني في يونيو الماضي.

وقال ناطق باسم أكاديمية العلوم في جمهورية ياكوتيا الروسية إن خبراء المتحجرات الروس اكتشفوا في كتف الحيوان المنقرض شظايا لرأس الرمح. أما فحص الهيكل العظمي للماموث فأسفر عن جروح وخدوش عديدة ظهرت نتيجة تشريح الحيوان وفصل جلده عن عظمه.

ومن أجل تأكيد تلك الافتراضات لجأ خبراء المتحجرات في ياكوتيا إلى علماء جامعة جيكي اليابانية حيث أجرى بروفسور الطب، ناوكي سوزوكي، التصوير المقطعي الكمبيوتري لكتف الماموث وأكد وجود شظية من رأس رمح عظمي فيه.

ويرى العلماء أن هذا الجرح لم يقتل الماموث. أما الضربة القاضية فكانت في بطنه، ما أدى إلى موته نتيجة إصابته بالتهاب الصفاق.