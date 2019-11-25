  • الإثنين ٢٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269141 تاريخ النشر: تشرين الثاني 25, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: منوعات  
العثور على متحجرات لماموث قتله صياد في سيبيريا

العثور على متحجرات لماموث قتله صياد في سيبيريا

عثر علماء المتحجرات في إقليم ياكوتيا الروسي في شمال شرق سيبيريا على رفات لفيل ماموث قتله صياد قديم.

وذلك خلال بعثة أثرية أجراها العلماء في جزيرة كوتيلني في يونيو الماضي.

وقال ناطق باسم أكاديمية العلوم في جمهورية ياكوتيا الروسية إن خبراء المتحجرات الروس اكتشفوا في كتف الحيوان المنقرض شظايا لرأس الرمح. أما فحص الهيكل العظمي للماموث فأسفر عن جروح وخدوش عديدة ظهرت نتيجة تشريح الحيوان وفصل جلده عن عظمه.

ومن أجل تأكيد تلك الافتراضات لجأ خبراء المتحجرات في ياكوتيا إلى علماء جامعة جيكي اليابانية حيث أجرى بروفسور الطب، ناوكي سوزوكي، التصوير المقطعي الكمبيوتري لكتف الماموث وأكد وجود شظية من رأس رمح عظمي فيه.

ويرى العلماء أن هذا الجرح لم يقتل الماموث. أما الضربة القاضية فكانت في بطنه، ما أدى إلى موته نتيجة إصابته بالتهاب الصفاق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2237 sec