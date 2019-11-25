وافق الفاتيكان على إعادة المزود الخشبي الذي حمل المسيح إلى فلسطين، وسيصل إلى كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم يوم 30 تشرين الأول/ نوفمبر.

وأعلنت عضو اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، أميرة حنانيا، أن هذه القطع ستعود إلى بيت لحم يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهو اليوم الذي تضاء فيه شجرة عيد الميلاد في ميدان المزود، واصفةً هذا الحدث بالتاريخي.

ومع اقتراب عيد الميلاد، أشارت حنانيا إلى أن قطع المزود ستعود لمكانها الأصلي وستكون عنصر جذب للمؤمنين جميعاً، سواء أولئك من داخل فلسطين أو من يأتي من السواح، ولفتت إلى أن الإحتفال في ظل وجود المزود المقدس، الذي ولد فيه السيد المسيح (سيكون شيئاً مذهلاً وحدثاً كبيراً).

من جهته، أشار رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إلى أن تلك القطع التي أخذت من بيت لحم منذ نحو ألف عام، من المرجح أن توضع داخل كنيسة (القديسة كاترينا) الملاصقة لكنيسة (المهد) في ميدان المزود، وهو المكان الذي يشتهر بأن المسيح ولد فيه.

يأتي هذا الحدث في إطار النقاش الدائر عالمياً حول ما إذا كان يجب على جامعي الآثار والمتاحف في الغرب أن يعيدوا القطع الأثرية التي في حوزتهم إلى دولها الأصلية.